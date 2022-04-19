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عاجل.. رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي يؤدون اليمين الدستورية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان، في العاصمة المؤقتة عدن.

 

وأكد مسؤول لوكالة "فرانس برس" أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي وأعضاء المجلس، أدوا اليمين الدستورية في مدينة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة ووزرائها.

 

 

وأضاف أن الجلسة تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة، خوفا من التعرض لهجوم، موضحا أنّ قوات الأمن "عزّزت إجراءاتها حول موقع انعقاد الجلسة وانتشر المئات من الجنود في شوارع المدينة" الساحلية الجنوبية.

 

وبحسب برلمانيين يمنيين، أدّى رئيس مجلس القيادة والأعضاء السبعة الآخرون اليمين بحضور عدد من السفراء الأوروبيين والعرب وكذلك مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ.

 

وسلم الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي السلطة في أبريل/ نيسان، إلى مجلس القيادة الذي يمثّل قوى مختلفة، وذلك في ختام مشاورات الأطراف اليمنية، في الرياض برعاية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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