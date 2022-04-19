رئيس هيئة الأركان يشيد بدور المقاومة الشعبية في المعركة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، بدور المقاومة الشعبية، في مساندة أبطال الجيش في مختلف الجبهات.



جاء ذلك خلال لقاء الفريق بن عزيز، امس قيادة مجلس مقاومة أمانة العاصمة، لمناقشة دور المقاومة في رفد الجبهات بالرجال، وما تقدمه من دعم لوجستي للمعركة.

وأكد بن عزيز على أهمية الدور الذي تقوم به المقاومة في المعركة الوطنية، مشيدا بمواقفها وتضحياتها في سبيل استعادة الدولة.

كما أكد جاهزية الجيش والمقاومة والقبائل المساندة لخوض المعارك الفاصلة مع مليشيا الحوثي الإيرانية، في حال رفضها للهدنة، واستمرارها في ممارستها الرافضة للسلام.

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