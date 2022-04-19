اليمن.. مجلس القيادة الرئاسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

المنامة - ياسر ابراهيم - أدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، وسط إجراءات أمنية مشددة.



وقالت مصادر حكومية، إن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أدوا اليمين الدستورية في مقر انعقاد مجلس النواب، في جلسة مغلقة أمام وسائل الإعلام.



وحسب المصادر فإن مراسيم اليمين الدستورية تمت بحضور أعضاء الحكومة وسفراء الاتحاد الأوربي والمبعوثين الدولي والسويدي وسفراء مجلس التعاون الخليجي وسفراء دول عربية وأجنبية، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحليق للطيران.



وخلال اليومين الماضيين توافدت على العاصمة المؤقتة عدن، قيادات المجلس الرئاسي والحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عير رحلات جوية قادمين من العاصمة السعودية الرياض وعدد من العواصم العربية.



وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا ينص على تأسيس مجلس رئاسي فوض بموجبه رشاد العليمي بكامل صلاحياته، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.

