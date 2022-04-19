أمنية شبوة تهيب بأبناء المحافظة المساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أهابت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في اجتماعها امس برئاسة أمين عام المجلس المحلي عبدربة هشلة بكافة أبناء المحافظة التعاون الفاعل مع الأجهزة العسكرية والأمنية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بالمنشأت العامة والخاصة واقلاق السكينة العامة.



وأكدت الجاهزية القتالية واليقظة والاستعداد العالي لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية للتعامل السريع والفاعل مع أي تحركات مشبوهة لأي عناصر إرهابية أو تخريبية وضربها بيد من حديد حتى تكون عبرة لمن يعتبر .. مشددة على أهمية التعاون والتنسيق المثمر بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمواطنين في هذا الإتجاه وذلك ضمانا لأمن واستقرار المحافظة والحفاظ على المصالح والممتلكات العامة والخاصة والسكينة العامة للمواطنين فيها .

وكانت اللجنة الأمنية بالمحافظة قد وقفت خلال الاجتماع أمام مستجدات الوضع الأمني بالمحافظة وجهود الحفاظ على الأمن والاستقرار.