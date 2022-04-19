هيئة رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعا لها في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت امس هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اجتماعاً لها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع الراهنة في البلاد.



حيث جرى مناقشة مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأولويات المرحلة الراهنة، والاتجاهات العامة لخطة عمله للفترة القادمة وضرورة تكامل الجهود المبذولة في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين.

كما تم استعراض جدول أعمال المجلس وعلى ضوء ذلك تم مناقشة الترتيبات اللازمة لعقد جلساته في دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني.

وعقب مداولات ونقاشات مستفيضة، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية حرص الجميع على أداء مؤسسات الدولة للمهام المناطة بها، وسرعة معالجة الأوضاع الاقتصادية وإجراء الاصلاحات اللازمة بشأن ذلك والعمل وفق خطط استثنائية تساهم في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، إضافة الى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة.