المنطقة العسكرية السادسة تعقد لقاء لتقييم أدائها خلال الفترة الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ناقشت قيادة المنطقة العسكرية السادسة، أداء وإنجاز الألوية والوحدات العسكرية التابعة لها عملياتياً وإدارياً، والحلول المقترحة لتلافي كل أوجه القصور خلال المرحلة الماضية.



ونوه قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف، بجهود ألوية ووحدات وكتائب المنطقة في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، مؤكداً على ضرورة العمل بجهد أكبر للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف المجالات.

وشدد على رفع الجاهزية القتالية وأخذ الحيطة والحذر في كل مواقع وجبهات المنطقة السادسة والتصدّي لمحاولات الاختراق الحوثية للهدنة الأممية.. لافتًا إلى التزام قيادة المنطقة بواجبها الوطني وأوامر قيادة المجلس الرئاسي.

ومن جانبه، أشاد أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسيه، بالجهود التي تبذلها كل الوحدات في المنطقة للتصحيح والتقييم ومحاولة تحسين الأداء.

وأضاف: المرحلة اليوم بحاجة إلى مضاعفة الجهود للانطلاق بكل قوة لاستعادة الدولة والجمهورية وتحرير كل الأراضي اليمنية التي ما تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي.