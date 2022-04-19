شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية للمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن الأمين للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، امس الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء بالمحافظة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



وثمن نيمر الدعم السعودي السخي للمحافظة والتي تساهم في تعزيز وتحسين قطاع الكهرباء، موضحا ان هذه الدفعة، تقدر ب 5400 طن من مادة الديزل وسبقتها 7 دفعات على التوالي للمحافظات المحررة، في ظل دعم مستمر لليمن في مختلف الأصعدة والمجالات.