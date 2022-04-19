ميليشيا الحوثي تعتقل المصلين وتلغي صلاة التراويح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة "عكاظ" الإثنين نقلاً عن مصادر موثوقة، أن زعيم ميليشيا الحوثي أصدر توجيهات صريحة لمشرفيه باعتقال كل من يصر على أداء صلاة التراويح.



وأفادت المصادر بأن توجيهات الإرهابي عبدالملك الحوثي لميليشياته استبدلت صلاة التراويح بمحاضرات طائفية له في المساجد، موضحة أن الميليشيا تتهم كل من تعتقلهم وهم يؤدون الصلاة بالخيانة والعمالة للخارج.

ولفتت إلى أن الميليشيا داهمت أمس الأحد مسجد السباعي في منطقة هديان بمديرية بني الحارث شمال صنعاء، واعتدت على المصلين ومنعتهم من أداء صلاة التراويح، واعتقلت الإمام وعدداً من أبناء المنطقة بعد أن ضربتهم بأعقاب البنادق.

وقال سكان محليون إن الميليشيا حولت المساجد إلى مقرات للسهرات الليلية، والاستماع لخطب زعيم الميليشيا بدلاً عن أداء صلاة التراويح، بعد أن نصبت شاشات في عدد من المساجد، مهددة كل من يحاول الاعتراض بالتصفية.