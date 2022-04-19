عمران.. مليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن رفض الاستجابة لأوامرهم 

المنامة - ياسر ابراهيم - فجّرت مليشيا الحوثي، يوم الإثنين، منزل مواطن؛ بعد رفضه الاستجابة لأوامرهم، في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر إعلامية، إن "مليشيا الحوثي أقدمت على تفجير منزل المواطن (فهد أبو ركب) في مديرية العشة؛ بذريعة عدم تجاوبه مع ما يسمونه إدارة أمن المديرية للفصل في قضية قديمة".

يأتي هذا بعد أيام من قيام مسلح حوثي بقتل زوجته الحامل شنقًا في ذات المديرية.

وعمدت مليشيا الحوثي على تفجير منزل المواطنين لترهيب خصومها، حيث فجرت آلاف المنازل منذ بدء تمردها على الدولة في محافظة صعدة مطلع 2013م.