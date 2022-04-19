أمنية شبوة تعلن رفع الجاهزية القتالية لكافة وحداتها العسكرية والأمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، رفع الجاهزية القتالية لكافة الوحدات العسكرية والأمنية لمواجهة ماسمتها "تحركات مشبوهة للعناصر الإرهابية"، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد كل من يسعى المساس بأمن واستقرار المحافظة.



وقال مكتب إعلام محافظة شبوة، في بيان له، إن اللجنة الامنية بمحافظة شبوة، عقدت اجتماعاً استثنائياً مساء يوم الأحد 17 أبريل 2022م، ناقشت فيه مجمل التطورات الأمنية التي شهدتها وتشهدها المحافظة.



وشدد البيان على "الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتأمين المرافق والمنشآت الاقتصادية السيادية وعدم السماح بأي شكل من الاشكال بالنيل منها أو تعطيلها".



وأكد البيان "على رفع الجاهزية القتالية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية لمجابهة أي تحركات مشبوهة للعناصر الإرهابية أي كانت بصورها ونوعها وموقعها".



كما أكدت اللجنة الأمنية في بيانها على "ضمان استمرار حماية المواطنين ومرافقهم الخدمية والممتلكات العامة والخاصة وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالسكينة العامة وسيادة المحافظة وأمن أبناءها ومكتسباتها".



وأهابت اللجنة الأمنية في المحافظة بكافة أبناء المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتصدي لأي أعمال تخريبية تمس المنشآت السيادية والسكينة العامة للمواطنين في كافة مديريات المحافظة.

