شكرا لبحثكم عن خبر لحج .. تواصل إزاحة الرمال بخط خورعميرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت الفرق الفنية إزاحة كثبان الرمال من خط خورعميرة محافظة لحج. وجاء ذالك بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وتمكنت المؤسسة العامة للطرق والجسور بازالة الرمال بالخط الرابط بين المخا والعاصمة عدن. وأشار المهندس عباس صالح احمد مسؤول الصيانة بصندوق صيانة الطرق تم إزاحة الرمال من خط خورعميرة. وافاد أن الفرق الفنية بذلت جهود كبيرة حتى استطاعت من إزاحة الرمال تفادياً للحوادث المرورية التي تسببها زحف الرمال للخط. ويأتي هذا بالتزامن مع حملة مماثلة تجرى في خط عمران المخا والعلم دوفس في أبين وخط عتق بيحان بمحافظة شبوة. صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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