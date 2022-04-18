شكرا لبحثكم عن خبر بحضور مدير مديرية دار سعد.. تسليم موقع صيانة وتأهيل جولة الكراع بعدن للجهة المنفذة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلّم صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن اليوم المؤسسة العامة للطرق والجسور كمقاول منفذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل جولة الكراع بمديرية دار سعد في عدن. وقام الفرق الفني الخاص بالصندوق وبحضور الأستاذ عبود ناجي حسين الحالمي مدير عام مديرية دار سعد بتسليم المشروع إلى المؤسسة العامة للطرق والجسور ممثلة بالمهندس رياض حسن زين مدير فرع لحج. وقال المهندس فائز عقلان مدير الاشراف جرى اليوم تسليم الموقع لمشروع الصيانة الطارئة واعادة تاهيل جولة الكراع بمديرية دار سعد. ولفت عقلان يأتي هذا المشروع ضمن خطة المشاريع التي يستهدفها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في العام 2022 . بدوره أثنى مدير عام مديرية دار سعد الأستاذ عبود ناجي حسين الحالمي بالجهود التي يقوم بها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن ممثلة بالمهندس معين محمد الماس في سبيل اعادة الروح للطرقات. وبين أن صيانة وتأهيل جولة الكراع جاء بعد طول انتظار.لافتا أن صيانتها سوف يذلل ويخفف من معاناة المسافرين لكنها يمر فيها المسافرين نحو محافظة تعز ولحج وبقية المحافظات الشمالية. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور مدير مديرية دار سعد.. تسليم موقع صيانة وتأهيل جولة الكراع بعدن للجهة المنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.