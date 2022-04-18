شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الرئيس عيدروس الزبيدي يعود إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى العاصمة عدن صباح اليوم الاثنين بعد مشاركته على رأس وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في مشاورات الرياض خلال المدة من 29 مارس وحتى 7 إبريل 2022م.. متحدث المجلس الانتقالي - علي الكثيري.

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