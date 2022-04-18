شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطة المحلية بمأرب تتسلم 12 فصلا دراسيا لمدرستين بالمدينة من مسلم هاندز البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليوم مباني الفصول الاضافية لمدرستي بلقيس الثانوية للبنات ومدرسة السلام الاساسية الثانوية بمدينة مأرب عاصمة المحافظة، بواقع ستة فصول في كل مدرسة مع ملحقات الصرف الصحي والتأثيث والتجهيز الكامل، من قبل منظمة مسلم هاندز البريطانية التي مولت ونفذت المشروع وفق مواصفات عالية وبكلفة 300 الف دولار امريكي في اطار تدخلاتها الانسانية.



حيث جرى الاستلام والتسليم للفصول بحضور وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، كل من مدير مكتب التربية بمديرية المدينة محمد مارش ومدير المكتب الاقليمي للمنظمة عبدالرحمن حسين ونائبه طارق عواد ومدير مكتب المنظمة في المحافظة صالح قاسم والمهندسين المشرفين على مشروع المبنيين.