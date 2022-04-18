وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي الحفاظ على الهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

بحث وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى بلاده هانس غروندبرغ، سبل الحفاظ على الهدنة.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) "بحث بن مبارك مع غروندبرغ مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل المحافظة على الهدنة بمساراتها المختلفة وبصورة خاصة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين".

وطالب بن مبارك بضرورة فتح الطرق والممرات من وإلى مدينة تعز، باعتبارها أحد أولويات الهدنة ومطلباً إنسانياً للتخفيف على ملايين السكان المحاصرين منذ 7 أعوام.

ولفت إلى "مخاطر خروقات الميليشيات الحوثية للهدنة وحرص الحكومة على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام".

وشدد "على ضرورة منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت".

ومطلع أبريل(نيسان) الجاري، أعلنت الأمم المتحدة عن هدنة إنسانية في اليمن لمدة شهرين، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين بخصوص خرقها.