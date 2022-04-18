اتلاف 163 لغماً زرعتها مليشيات الحوثي بمديرية حرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للواء الأول قوات خاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة، 163 لغماً مختلفة الاحجام زرعتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً في الطرقات ومنازل ومزارع المواطنين بمديرية حرض محافظة حجة.



وأوضح قائد اللواء اول قوات خاصة العميد حسين الادبعي في تصريحات وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إجمالي ما تم إتلافه من الألغام والعبوات الناسفة منذ بداية العام ٢٠٢٢م في محور حرض بلغ نحو 550 لغماً وعبوة متنوعة الاستخدام و الصنع.

واشار الادبعي، الى أن هناك العديد من المناطق الواسعة لا تزال ملوثة بالألغام التي زرعتها بعشوائية المليشيات الحوثية..داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها.