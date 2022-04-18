وصول المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى مدينة عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر حكومية، إن المبعوث الأممي وصل إلى مطار عدن عصر اليوم على متن طائرة أممية قادمًا من العاصمة السعودية الرياض.



وحسب المصادر فإنه وفور وصوله إلى المطار توجه غروندبرغ صوب القصر الرئاسي في معاشيق بمديرية صيرة ترافقه قوات أمنية.



ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي في عدن بقيادات الحكومة الشرعية وقيادات المجلس الرئاسي التي بدأت بالتوافد على العاصمة المؤقتة عدن منذ يوم أمس.



وكان المبعوث الأممي قد التقى رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في مقر اقامته المؤقت بالرياض وناقش معه تنفيذ اتفاق الهدنة، المعلنة بين الأطراف اليمنية، والمحددة لمدة شهرين، حسب بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن على تويتر.



وأكد العليمي وغروندبرغ، على "أهمية البناء على الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال التفاوض".



في السياق تحدثت مصادر إعلامية عن وصول وفد جديد من قيادات في المجلس الرئاسي وأعضاء في الحكومة اليمنية اليوم الأحد إلى العاصمة عدن.

