شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع اكثر من 44 طناً من السلال الغذائية في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 44 طناً و298 كيلوغراماً من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.



واوضح المركز، بأن المساعدات استفاد منها 2484 فرداً..مشيراً الى ان ذلك يأتي ضمن مبادرة "إطعام" التي ينفذها المركز خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ ،بهدف توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة والمتضررة في عدد من الدول حول العالم.