تفاصيل ورشة العمل الخاصة بمراجعة الخدمات الصحية الأساسية (MSP)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، امس، فعاليات ورشة العمل الخاصة بمراجعة الخدمات الصحية الأساسية (MSP) والتي تنظمها وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وذلك في اطار مشروع رأس المال البشري.



وتناقش الدورة على مدى ثلاثة ايام، بمشاركة خمسة وستون مشاركاً من عدد من القطاعات الصحية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، عدد من المحاور المتعلقة بتقييم الوضع الصحي من حيث تطبيق حزمة الحد الأدنى من الخدمات الصحية، وخدمات المختبرات الأساسية في مستويات مختلفة من الخدمات، ومستوى الرعاية ومتطلبات النظافة، وجودة الخدمات الأساسية والأدوية في مستويات الرعاية الصحية المختلفة، والمؤشرات الديموغرافية للصحة الانجابية، ومجموعة البرامج الصحية المتضمنة الأمراض المعدية والتغذية وصحة الطفل والام والوليد والصحة العقلية والصحة والبيئة.

وحث وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، المشاركين على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للخروج بخطط إيجابية تدعم برامج خدمات الحد الادنى في القطاع الصحي.. مستعرضاً الوضع الوبائي الراهن في البلاد وجملة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل وزارة الصحة وبدعم من شركائها لمواجهة ظهور بعض الوبائيات وعمل الخطط اللازمة لمجابهتها.

واستعرض مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب محرز والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في بلادنا الدكتور ادهم رشاد، الوضع الصحي الراهن وجملة الإجراءات والتدابير المتخذة لمجابهة التحديات وإعداد الخطط ذات التأثير على الواقع الصحي وتحسين جودته.

هذا وتضم المكونات الأساسية لحزمة خدمات صحية أساسية تسع خدمات أساسية، هي رعاية الأمهات وحديثي الولادة والطفولة والتحصين والتغذية والأمراض المعدية والغير معدية والخدمات الصحية الطارئة والعمليات الجراحية الصغرى والتثقيف الصحي والصحة النفسية والإعاقة وإعادة التأهيل.