‏الارياني يدين جريمة قتل مليشيا الحوثي الشاب رامي غازي تحت التعذيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، جريمة قتل مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران للشاب رامي حسن غازي (24 عام) تحت التعذيب في معتقل ما يسمى "الامن الوقائي" بمحافظة حجة، بعد ثلاثة أشهر من اختطافه.



واوضح معمر الارياني في تصريح صحفي، ان قتل الشاب رامي غازي جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، تعيد التذكير بمأساة آلاف الاسرى والمختطفين الذين يتعرضون لابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي في معتقلات مليشياالحوثي غير القانونية.

واشار الارياني الى ان هذه الجريمة النكراء ليست الاولى من نوعها ولن تكون الاخيرة في ظل التساهل الدولي مع مليشيا الحوثي، بعد ان فارق مئات الاسرى والمختطفين الحياة في معتقلاتها تحت وطأة التعذيب، قبل ان يعادوا لاسرهم جثث هامدة، وتم التمثيل بها بطريقة وحشية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي لفتح تحقيق عاجل وشفاف في تلك الجرائم، والتعجيل بخطوات تبادل كافة الاسرى والمختطفين في معتقلاتها على قاعدة الكل مقابل الكل دون قيد او شرط.