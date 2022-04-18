قُتل منهم (110) تحت التعذيب والإهمال الطبي - إحصائية حقوقية: مليشيا الحوثي اختطفت أكثر من 7800 مدني خلال سبع سنوات بينهم 158 امرأة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية صادرة عن رابطة أمهات المختطفين (غير حكومية)، عن اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية (7823) مدنياً بينهم (158) امرأة، خلال الفترة من العام 2016م ـ 2022م.



وقال البيان الصادر بالشراكة مع المركز الأمريكي للعدالة بالتزامن مع يوم المختطف اليمني (18 أبريل)،إأن (287) مدنيا للإخفاء القسري من قبل جماعة الحوثي، خلال ذات الفترة.



وكشف البيان عن تعرض (1478) للتعذيب في سجون الحوثي، قضى منهم (92) مدنيا تحت التعذيب، بينما توفي (18) مدنيا بسبب الإهمال الطبي.



وأشار إلى أن مليشيا الحوثي أعدمت تسعة مدنيين مختطفين من أبناء إقليم تهامة؛ إثر إخضاعهم لمحاكمة غير عادلة تفتقر للحد الأدنى من شروط النزاهة، واجراءات مختلة قانوناً، فيما يواجه (51) مختطفاً أحكاما بالإعدام خارج إطار القانون في سجون جماعة الحوثي؛ منهم (4) صحفيين.



وأوضحت الإحصائية الحقوقية، أن هذه المعاناة لاتزال مستمرة حيث لا يزال (448) مدنياً يقبعون في سجون جماعة الحوثي، بينهم (3) نساء.



