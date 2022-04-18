افتتاح 16 وحدة سكنية للنازحين الأيتام بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

افتتح، مشروع دار الخير السكني للنازحين الأيتام بمحافظة مأرب، الذي يتضمن 16 وحدة سكنية مبنية بالبلوك الابيض ومؤثثة، والتي نفذها منتدى الإغاثة والبناء "CRB" بتمويل من جمعية "المسلم أخو المسلم" وجمعية عائلة الإغاثية التركيتين بكلفة 134 ألفا دولار.



وثمن مدير إدارة مخيمات النازحين بالوحدة التنفيذية خالد الشجني، التدخل الإنساني التركي، ببناء وحدات سكنية ذات طابع مستدام يستهدف شريحة الأيتام بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.