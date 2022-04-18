تدشين مشروع افطار الصائم بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دشنت العون المباشر مكتب اليمن، بالتعاون مع مؤسسة أمل للتنمية، مشروع افطار الصائم بمديرية سيئون محافظة حضرموت بتمويل من جمعية الرعاية الإسلامية.



ويتضمن المشروع 600 سلة غذائية تستهدف الاسر النازحة والمجتمع المضيف بمديرية سيئون.

وخلال التدشين أشار مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بوادي حضرموت والصحراء عبدالله نصر، إلى أهمية المشروع الذي يتزامن مع الشهر الكريم وفي ظل ظروف معيشية صعبة.

بدورها أوضحت مديرة مكتب العون المباشر باليمن معالي العسعوسي، أن المشروع يستهدف الاسرة الميسورة وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين من مناطق الصراع ، حاثة المنظمات الإنسانية إلى تكثيف تدخلاتها لتخفيف المعاناة على الشعب اليمني.

من جانبه أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة أمل للتنمية سامي عويض ومسؤولة وحدة النازحين بسيئون نادية الفخري عن تقديرهم لتدخلات العون المباشر وجمعية الرعاية الإسلامية في عدد من المجالات الانسانية والاغاثية.