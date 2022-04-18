سلطة وأحزاب تعز تشدد على ضرورة كسر الحصار الحوثي وإنهاء معاناة المدنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - شددت السلطة المحلية والأحزاب السياسية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) على ضرورة تسريع كسر الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مدينة تعز منذ سبع سنوات وإنهاء معاناة أبناءها، تنفيذا لبنود الهدنة الأممية.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي مساء السبت مع قيادات الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظة وفقا لإعلام مكتب الوكيل المخلافي.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة فتح المعابر من كل الاتجاهات وكسر الحصار وإصلاح الطرقات وتوفير الخدمات العامة وانهاء معاناة المواطنين.



وشدد الاجتماع على أهمية الضغط بكافة الطرق المشروعة ومطالبة المبعوث الأممي للعمل على سرعة كسر الحصار عن تعز.



وطالب الاجتماع، المجلس الرئاسي بإنهاء معاناة أبناء تعز من خلال توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل والنظر إلى وضع المحافظة من كافة الجوانب.



وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، عن تسليم حكومته للمبعوث الاممي إلى اليمن، أسماء فريقها المعني برفع الحصار المفروض على محافظة تعز من قبل مليشيا الحوثي.



وقال في تغريدة له على توتير، إن الحكومة سلمت أسماء فريقها المعني بطرق تعز لمكتب المبعوث في الأسبوع الأول من أبريل، مؤكداً أن رفع الحصار عن ‎تعز يمثل أحد أولويات ‎الهدنة.



وشدد أن فتح طرق تعز مطلب إنساني يسهم في خدمة ملايين الناس المحاصرين منذ 7 سنوات.



وفي الأول من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، موافقة أطراف النزاع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، شملت اتفاقاً بين الحكومة والشرعية والحوثيين على حضور اجتماع - لم يحدد موعده - لمناقشة فتح الطرقات والمعابر في تعز وبقية المحافظات.

