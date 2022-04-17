شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. مدير صيرة يشرف على أعمال فتح انسدادات شبكة الصرف الصحي بمنطقة السيلة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن- علي خميس
قام مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن الدكتور محمود بن جرادي، بالاشراف المباشر على أعمال فتح الانسدادات بشبكة الصرف الصحي في منطقة السيلة بالمديرية.
و استمع بن جرادي، من مدير ادارة الصرف الصحي بمديرية صيرة سامي أنور، حول اسباب تكرار الإنسدادات بنفس الموقع، وطرق معالجتها لتجنب طفح مياه الصرف الصحي بالمنطقة.
وشدد مدير صيرة بن جرادي، على ضرورة العمل بوتيرة عالية وبدل مزيدا من الجهود ومعالجة أسباب الانسدادات في شبكة الصرف الصحي.. مؤكدا استعداد السلطة المحلية بالمديرية تقديم التسهيلات بحسب الامكانيات المتاحة لديها.
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