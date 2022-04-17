بعد ساعات من وصول رئيس وأعضاء البرلمان.. - رئيس الحكومة وعضو مجلس القيادة "الزبيدي" يصلان إلى العاصمة المؤقتة عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، مساء الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، قادما من العاصمة السعودية الرياض.



ونقلت وكالة الأناضول عن وزير يمني، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن "رئيس الحكومة معين عبدالملك وصل بعد مغرب اليوم (الأحد) إلى العاصمة عدن".



وأضاف أنه "قبل ساعات قليلة، وصل العشرات من أعضاء الحكومة ومجلس النواب وهيئة التشاور إلى عدن لأداء عملهم منها، بموجب المشاورات التي جرت في السعودية مؤخرا".



كما أفاد المصدر بـ"وصول نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي إلى عدن بعد أقل من ساعة من وصول رئيس الحكومة"، موضحا، إن "باقي أعضاء المجلس الرئاسي، بقيادة رشاد العليمي، سيصلون تباعا الأحد".



وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ومعه أعضاء المجلس إلى العاصمة المؤقتة عدن.



ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن "مجلس النواب، سيعقد دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني لمناقشة مختلف القضايا وتشكيل أجهزته ولجانه.

وقالت إن المجلس "سيقف في إطار التئام كافة مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن، أمام جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاطلاع عليها عن كثب وتفقد أحوال المواطنين".



وذكرت أن عودة مجلس النواب ومؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، تمثل مرحلة جديدة لبدء مسار جديد ونوعي في العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، في جوانب استكمال استعادة الدولة وتجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة.

