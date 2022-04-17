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صنعاء.. مليشيات الحوثي تقتحم حديقة ترفيهية وتطرد العاملين منها

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المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيات الحوثي الإيرانية، إحدى الحدائق الترفيهية في العاصمة صنعاء وطردت العاملين منها.
 
وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت" إن "مجموعة من مسلحي مليشيات الحوثي أقدمت يوم الجمعة، باقتحام حديقة فن سيتي، المملوكة للمستثمر الحضرمي سالم باثواب".
 
وأوضح المصدر أن "المسلحين قاموا بمداهمه الحديقة وكسر بواباتها، كما قاموا بطرد عمال الحديقة وإغلاقها، بأوامر من مدير صندوق النظافة المعين من قبل مليشيات الحوثي المدعو فضل الروني".
 
وأضافت أن عملية الاقتحام جاءت بحجة انتهاء عقد إيجار الأرض، في حين أن العقد يمتد إلى عام 2030م وقضيتها ما زالت منظورة لدى المحكمة الإدارية وفقا للمصدر.
 
وتمارس مليشيات الحوثي حملات ابتزاز واسعة ومنظمة ضد القطاع الخاص في مناطق سيطرتها لإجبارهم على دفع جبايات وإتاوات باهضه تحت تهديد السلاح.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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