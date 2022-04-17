شكرا لبحثكم عن خبر صندوق صيانة الطرق.. يشهد توقيع مشاريع لتنفيذها في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقع اليوم المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن مع المهندس علي احمد حسن المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور كمقاول لتنفيذ المشاريع في عدن. وجرى التوقيع على تنفيذ مشاريع صيانة وإعادة تأهيل جولة الكراع بمديرية دار سعد، وعدد من الشوارع والمداخل المؤدية الى حي معاشيق بمديرية صيرة. ويمثل تنفيذ هذا المشاريع ترجمة لاستراتيجيات القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهات وتوجهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وبناء على رؤية قيادة وزارة الاشغال العامة والطرق ممثلة بمعالي الوزير م. مانع يسلم بن يمين. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة طموحة أعدها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن ضمن برنامجه لعام 2022م الذي سيشهد العديد من مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق بعموم المناطق المحررة. وحضر التوقيع المهندس رياض حسن زين مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور في لحج. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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