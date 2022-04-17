وصول رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس إلى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وصل ظهر اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني برفقة عددا من اعضاء المجلس وحكومة الكفاءات.



وكشفت الصور الأولية للبركاني في مطار عدن برفقة عددا من أعضاء مجلسه.

ووصلت ثلاث طائرات نقلت اعضاء مجلسي النواب والوزراء ومشاركين في مشاورات الرياض إلى مطار عدن قادمات من الرياض.

يذكر أن المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض خرجت بحزمة من النتائج المهمة لرسم خارطة طريق لمستقبل البلاد، والانتقال من حالة الحرب والتفكك إلى حالة السلام.

وأعلن مجلس التعاون الخليجي، الخميس الماضي، اختتام المشاورات اليمنية- اليمنية بعد 10 أيام من المباحثات التي توجت بتشكيل مجلس رئاسي وهيئة استشارية موسعة واستمرار الشراكة بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي.