شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ‏وزير الإعلام يدين منع الحوثي من إقامة صلاة التراويح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، الحملات التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران لمنع إقامة صلاة التراويح، وتحويل المساجد إلى مقار لتعاطي القات.



وقال، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأنت"، إن هذه الممارسات الاجرامية تأتي امتداد لمحاولات مليشيا الحوثي الارهابية فرض أفكارها الطائفية المستوردة من إيران بالإكراه وقوة السلاح، واستهداف التنوع المذهبي ونسف مبدأ التعايش بين أطياف المجتمع اليمني.

‏ودعا منظمة العالم الإسلامي والعلماء والدعاة في اليمن والدول العربية والاسلامية، ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة اعتداءات مليشيا الحوثي على المساجد ومنع المصلين من أداء صلاة التراويح، وغيرها من الشعائر.