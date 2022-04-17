الجوف.. مقتل وإصابة 13 مدنيًا بانفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي في منطقة اليتمة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شخصان وأصيب 11آخرون، السبت، في انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيات الحوثي الإيرانية في الطريق الصحراوي شمال محافظة الجوف شمالي شرق اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "الشقيقين منصور صالح شملول ويوسف صالح شملول، قتلا، وأصيب 11 آخرين في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة اليتمة".



وأوضح المصدر أن "الانفجار وقع في سيارة مدنية كانت تقلهم في الطريق الصحراوي الرابط بين منطقتي القفال والحرج بمديرية خب والشعف ".



وكان المرصد اليمني للألغام، قد ناشد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام خصوصا في المناطق التي يستخدمها المدنيين.



ووفقا للحكومة اليمنية فإن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 7 آلاف مدني أغلبهم من النساء والأطفال.

