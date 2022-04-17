شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تؤكد أن الحوثي مستمر في خرق الهدنة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت قوات الجيش، مساء امس السبت، استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في خرق الهدنة الأممية، ومحاولة استغلال التزام القوات الحكومية بوقف إطلاق النار لتعزيز موقفها وترتيب وضعها الميداني المتهاوي.



وبحسب البيان، تواصل ميليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية المعلنة سواء من خلالها إطلاق النار المستمر على مواقع القوات الحكومية في كافة الجبهات بمختلف أنواع الأسلحة، أو مضاعفة حشد التعزيزات البشرية والعتاد وتحريك معداتها ومحاولات إحداث اختراقات في خطوط التماس.

ورصدت قوات الجيش، ارتكاب ميليشيا الحوثي 61 خرقاً للهدنة، منها 16 انتهاكاً في كافة الجبهات جنوب وغرب وشمال غربي مأرب، إضافة إلى إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المتنوعة وبالطائرات المسيّرة