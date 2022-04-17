رصد ٦١ انتهاكا حوثيا للهدنة الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رصدت قوات الجيش الوطني أول أمس ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية 61 خرقاً للهدنة الأممية المعلنة شملت إطلاق النار المستمر على مواقع الجيش في كافة الجبهات بمختلف أنواع الأسلحة ومضاعفة حشد التعزيزات البشرية والعتاد وتحريك معداتها ومحاولات إحداث اختراقات في خطوط التماس.



وذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة أن تلك الانتهاكات توزعت بين 16 انتهاكاً في كافة الجبهات جنوب وغرب وشمال غرب مارب، شملت إطلاق النار على مواقع الجيش طوال ساعات النهار بالمدفعية والعيارات المتنوعة وبالطائرات المسيّرة، والدفع بتعزيزات كثيفة إلى عدّة جبهات ومنها أكثر من 9 أطقم محملة بعتاد ووسائل أخرى محمّلة بأفراد وذخائر إلى جبهات الأعيرف ومحيط البلق الشرقي وجبهات صرواح.

واضاف أن الميليشيات ارتكبت 14 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة. ومنها محاولة مجاميع حوثية مسلحة التسلل إلى مناطق هامة في أطراف مديرية جبل رأس بحيس وأحبطتها قواتنا في تمام الساعة 09:54 مساء الجمعة.

ولفت المركز إلى أن المليشيا عاودت استهداف القرى الآهلة بالسكان شرق مديرية حيس بالأسلحة الرشاشة عيار 12.7، كما استهدفت النازحين في وادي الحناية غرب تعز بأسلحة رشاشة عيار 14.5، فيما استهدفت في وقت لاحق تجمعات سكانية جنوب الجراحي بأسلحة رشاشة عيار 12.7.

وكما رصد الجيش خلال ساعات الجمعة رصدت تحركات مسلحة مكثفة للمليشيا الحوثية في محور البرح، وكذا تحركات مماثلة جنوب الجراحي. كما دفعت بتعزيزات متتالية إلى محور حيس، وحاولت نشر تعزيزات سابقة بعدّة مواقع. ونشطت في استحداث تحصينات في عدّة مواقع بالمحور.

وبحسب المركز فقد رصد الجيش 13 خرقاً حوثيًا في عدّة جبهات بمحور تعز، منها إطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة على موقع قواتنا بالجبهات الغربية والشمالية الشرقية والضباب.

وشهدت جبهات القتال غرب حجّة 10 خروقات حوثية، منها عمليات إطلاق نار من سلاح المدفعية والعيارات على مواقع متفرقة لقواتنا في جبهات حرض وبني حسن.

كما ارتكبت 5 خروقات في جبهات القتال شرق وشمال الجوف منها استهداف مواقع لقواتنا في جبهات حويشيان والجدافر بطائرات مسيّرة مفخخة وأدت إحداها إلى استشهاد أحد أبطال قواتنا وإصابة آخر. كما دفعت بتعزيزات كبيرة إلى معسكر طيبة الاسم شمال المحافظة.

وإضافة إلى ذلك، ارتكبت المليشيا الإيرانية ثلاثة خروقات أخرى، اثنين منها في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع، وثالث في محور أبين تمثّل في استهداف مواقع قواتنا في جبهة لودر.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله إن الميليشيات تحاول استغلال الهدنة الأممية والتزام قوات الجيش الوطني بها لتعزيز موقفها وترتيب وضعها الميداني المتهاوي .. مستغربا بهذا الصدد تغاضي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن هذه الخروقات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية منذ إعلان الهدنة