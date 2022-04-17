رئيس هيئة الأركان العامة يعقد إجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز،امس، مع قيادة المنطقة العسكرية السابعة، أوضاع المقاتلين في المسرح العملياتي للمنطقة، وخروقات المليشيا الحوثية للهدنة، وضرورة التصدي لها.



وأشاد رئيس هيئة الأركان بالبطولات التي سطرها ويسطرها أبطال المنطقة السابعة، إلى جانب إخوانهم ورفاقهم في بقية المناطق ورجال المقاومة الشعبية، والقبائل المساندة .. موضحأً أن هذا الإجتماع يأتي في ظل متغيرات جديدة تخدم المعركة ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية .

وشدد الفريق صغير بن عزيز على أهمية توحيد الصف الجمهوري بتشكل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، مثمنا دور الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، التي بذلت جهود كبيرة في إنجاح توحيد الصف اليمني ... منوهاَ بالتقاء كافة القوى الوطنية تحت مظلة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق هدف الجميع المتمثل بالخلاص من المليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد الفريق بن عزيز أن القوات المسلحة تتحمل مسؤوليتها أمام الله والشعب اليمني في الدفاع عن الوطن، واستعادة مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الجيش الوطني في أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخوض المعركة المقدسة الفاصلة.

من جانبه أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة، اللواء الركن محمد رسام المنتصر، الترحيب بالمتغيرات السياسية الجديدة، لافتا إلى أنها بذرة خير في النضال من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

حضر الإجتماع وأركان المنطقة العميد الركن مرضي ضرمان .