عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة للحوثي بمأرب

الأحد 17 أبريل 2022

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، السبت، إسقاط طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي في مأرب، وذلك للمرة الأولى منذ سريان الهدنة الأممية في 2 أبريل/نيسان الجاري.



وبحسب بيان مقتضب للجيش، فإن القوات نجحت في اعتراض وإسقاط الطائرة المسيرة للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في الأجواء الجنوبية من المحافظة النفطية.

وهذه هي أول عملية إسقاط لطائرة مسيرة للحوثيين يتم الإعلان عنها رسميا منذ دخول الهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة حيز التنفيذ والتي طوت أسبوعها الثاني على التوالي وسط خروقات حوثية متصاعدة.

وأظهرت صورة استخدام الحوثيين مسيرة من طراز "رجوم" المحملة بقذائف الهاون والمطورة إيرانيا، وذلك بخلاف الطائرات المفخخة التي أطلقها الانقلاب، لمهاجمة مواقع الجيش اليمني والقوات المشتركة والجنوبية طيلة أيام الهدنة.

وفي خرق آخر ينسف الهدنة، قال الجيش الوطني، إن اثنين من جنوده سقطا بين قتيل وجريح خلال قصف لمليشيات الحوثي استهدف مواقعه شرقي محافظة الجوف، شرقي اليمن.

ووفقا للبيان فإن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع الجيش اليمني شرقي مدينة الحزم في الجوف، ما أدى إلى مصرع جندي وإصابة آخر في تطور خطير يظهر حجم تمادي الانقلابيين ونواياهم في نقض الهدنة الإنسانية.

وكان الجيش اليمني سجل منذ سريان الهدنة في 2 أبريل/نيسان وحتى 12 من الشهر نفسه الجاري، 1230 خرقاً حوثيا في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة.

ودخلت الهدنة الإنسانية بين مليشيات الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حيز التنفيذ الساعة (16 بتوقيت جرينتش) السابعة مساء السبت بتوقيت اليمن في أول أيام الشهر المبارك.

وقوبلت الهدنة التي تستمر لمدة شهرين بترحيب يمني ودولي وأممي وإقليمي واسع النطاق، إلا أن مليشيات الحوثي تراهن على كسب الوقت واستغلال التهدئة الأممية في إعادة ترتيب صفوفها العسكرية واستقدام مزيد الحشود من المقاتلين لخطوط النار، وفقا لخبراء.