مقتل قيادي حوثي مع خمسة من مرافقيه بكمين مسلح في ريمة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مصادر محلية، السبت، عن مقتل قيادي حوثي وخمسة من مرافقيه في كمين مسلح بمحافظة ريمة جنوب غرب العاصمة صنعاء.

وقال المصادر لـ"يمن شباب نت" إن "مسلحين مجهولين نفذوا، السبت، كمينا لطقم القيادي في ميليشيات الحوثي المدعو أبو حرب الصعدي، ما أدى إلى مقتله مع خمسة من مرافقيه في مديرية السلفية".



جاءت هذه الحادثة بعد أيام من اقتحام ميليشيا الحوثي بقيادة مركزا لتحفيظ القرآن الكريم، في مديرية السلفية وأشعلت النيران بمحتوياته.



وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي عبد الملك حنتوس، المُعيّن من قبل المليشيات مديرًا للتربية في محافظة ريمة، وعبد الرحمن مراد، وعادل الواحدي أقدموا على اقتحام المركز واحرق محتوياته والعبث فيها، وتحويل المركز إلى مقر للميليشيات.



وتنفذ ميليشيات الحوثي حملات ممنهجة ضد المساجد ودور القرآن الكريم، بغرض تحويلها إلى مقرات لنشر أفكارها الطائفية وحشد المقاتلين خلال السنوات الماضية في المحافظات التي تسيطر عليها.

ومنذ بدء شهر رمضان نفذت حملات على المساجد لإجبارها على منع صلاة التراويح وفرض توقيت مختلف لآذان المغرب بناء على فتوى مذهبية، وخلافاً للتوقيت الرسمي الذي يعمل به سنوياً في اليمن.