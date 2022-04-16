شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين للتهامي - اشتعلت مواقع التواصل بأحدث صور ديما بشار التي كانت مشهورة بمشاركتها في قناة "طيور الجنة" للأطفال، حيث ظهرت في العديد من الأغنيات والعروض منذ عقد كامل.



وقد تداول رواد السوشيال ميديا أحدث صورة لديما بشار التي صارت شابة حالياً، بل إنها أصبحت زوجة وأماً لطفل صغير، حيث ظهرت في اللقطة المنتشرة وهي تحتضن طفلاً كما أطلت بالحجاب وبدون مكياج نهائياً لتبدو بشكل مختلف عن ملامحها الطفولية التي حفظها جمهور "طيور الجنة".

وبرغم التقارير التي ذكرت أن هذا الطفل هو ابنها، إلا أنها قررت تصحيح المعلومات المغلوطة المنتشرة، حيث أعلنت أن الطفلة التي تحملها هي مريم ابنة شقيقها محمد، مؤكدة أنها تبلغ من العمر 19 عاماً فقط ولم تخطط للزواج أو الإنجاب بعد.

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