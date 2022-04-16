منظمة البحث عن أرضية مشتركة تسلم أجهزة ومعدات طبية للمراكز الصحية بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي "صحتي اولا"

عدن/ أشجان المقطري

في إطار جهود مكتب الصحة في المحافظة لدعم المرافق الصحية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبقيادة منظمة جون سنو نفذت منظمة البحث عن أرضية مشتركة ووفق الجلسات الحوارية المجتمعية المنفذة مسبقاً لتحديد التدخلات في المرافق المرشحة ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي "صحتي أولاً" الذي يسعى الي الاهتمام بالصحة الانجابية وصحة الامهات وحديثي الولادة والاطفال والتغذية، سلمت (7) اجهزة طبية للمراكز الصحية المستهدفة بحضور مدراء مكاتب الصحة وهم: "الدكتورة هدى باذيب مديرة مكتب الصحة لمديرة الشيخ عثمان والدكتورة آمل راشد مديرة مكتب الصحة لمديرة دار سعد والدكتور فهد عبدالقوي ,مدير مكتب الصحة لمديرة البريقة) للمراكز الصحية", التالية:

مجمع الشيخ الصحي تم تسليمه جاهز تعقيم, ومركز المحاريق الصحي

جهاز (cbc) في مديرة الشيخ عثمان, ومديرية دار سعد مركز البساتين الصحي

تم تسليمه جهاز ( CBC), مركز اللحوم الصحي

تم تسليها ايضا جهاز (cbc),

وكذلك مركز العماد الصحي

جهاز (cbc), ومديرية البريقة تم تسليم مركز الفارسي الصحي

جهاز (cbc), ومركز بئر احمد الصحي جهاز ( cbc).. من قبل منظمة البحث عن أرضية مشتركة, وذلك وفق مخرجات لجلسات من الحوار المجتمعي في محافظة عدن في إطار المرحلة الاخيرة من مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي "صحتي اولا" في المحافظات المستهدفة وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية, والذي يدعمه منظمة (USAID).

واكدوا مدراء مكاتب الصحة على أهمية هذا التدخل الذي له كان له احتياج كبير لدى هذه المراكز ليسهل من معانات المترددين للوصول للخدمات الصحية والحصول عليها باسعار رمزية.

وقال مساعد المشروع الأخ/ اشرف جلال, في,منظمة البحث عن أرضية مشتركة محافظة عدن: " لقد تم توفير هذه الاجهزة الطبية حسب المراكز الأكثر احتياجاً لمثل هذه الخدمات الصحية وقد تم ذلك عبر آلية مسح النزاعات وجلسات الحوار المجتمعي من قبل وسطائنا المحليين والسكان المحليين للمناطق المستهدفة بالتنسيق مع مكتب الصحة.