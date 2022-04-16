شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. الخط الدولي الرابط بين عدن وأبين يشهد أعمال سفلتة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور وبتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بسفلتت الحفريات المتهالكة بخط العلم دوفس في أبين. وقامت الجهة المنفذة للمشروع بسفلتت الحفريات بدءاً من نقطة العلم إضافة إلى دوفس. وجاء ذالك عقب 72 ساعة من عملية الصيانة للحفريات التي تسببت بحوادث مرورية. وقال منذر المساوى مدير مشروع ترميمات العلم دوفس بأنه العمل يتم وفقا للدراسة المعدة مسبقا وفقا للمعايير والمواصفات.لافتا يعتبر هذا الخط خط عام يربط العاصمة عدن بالمحافظات الشرقية. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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