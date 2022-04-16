السلال يبحث مع مسؤولين كنديين العلاقات بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن في اوتاوا جمال السلال مع رئيس الدائرة العامة للشرق الاوسط بوزارة الخارجية الكندية جيس داتون ورئيس دائرة الجزيرة ودول الخليج نيل برنار، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بالاضافة إلى اطلاعهم على آخر مستجدات الاحداث على الساحة اليمنية.



واشار السلال الى نتائج المشاورات التي استضافها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 7 أبريل، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي إضافة إلى تشكيل هيئة التشاور والمصالحة.

واكد دعم الحكومة اليمنية لجهود السلام التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ والتي ادت إلى التوصل إلى هدنة لمدة شهرين وحرص الحكومة اليمنية على انهاء الحرب واحلال السلام. ‏من جانبهما رحب المسؤولان الكنديان بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي واعتبراه تتطور ايجابي هام، مجددين دعم كندا لجهود المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى اليمن والاتفاق على الهدنة كمقدمة للتوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن ينهي معاناة الشعب اليمني وعودة الاستقرار في اليمن.