مجلس الأمن الدولي يرحب بالهدنة الإنسانية ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_ الخليج 365

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة رحب فيها بإعلان الهدنة الإنسانية وإعلان تأسيس المجلس الرئاسي في اليمن .



وأكد المتحدثون خلال هذه الجلسة أن الأمل لإيجاد حل سياسي في اليمن أصبح ممكنا أكثر من أي وقت مضى.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن الهدنة توفر فرصة مهمة للتوصل إلى حل دائم باليمن، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس قيادة رئاسي خطوة مهمة لاستقرار البلاد.

وأضاف في جلسة خاصة في مجلس الأمن، ، أنه يجب معالجة الخروقات ضمن آليات الهدنة، مشجعاً الأطراف اليمنية على تطويرها.