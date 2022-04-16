شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزُبيدي يُعزّي في وفاة فضل سعيد شائف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاءٍ ومواساة في وفاة المناضل فضل سعيد شائف، القائم بأعمال الدائرة التنظيمية في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، عضو اللجنة المركزية، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وعبّر الزبيدي في برقيته عن خالص تعازيه وعظيم مواساة إلى أبناء الفقيد، وإخوانه وأفراد أسرته ورفاقه كافة، ومشاطرته لهم أحزانهم بهذا المُصاب الأليم، سائلا المولى العلي، ألا يُريهم مكروها بعده. وعدد الرئيس القائد في برقيته، مناقب الفقيد وأدواره النضالية، باعتباره واحد من أبرز السياسيين الذين مثلوا حائط صد وخط دفاع عن قضية شعبه ووطنه الجنوب منذ غزوه واحتلاله صيف العام 1994م، مؤكدا أن الجنوب خسرّ برحيله، سياسيا حكيما، ومناضلا جسورا، هو في أمسّ الحاجة إليه. وابتهل الرئيس الزُبيدي في ختام برقيته إلى الله تعالى بأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون