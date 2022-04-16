شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يهنئ نظيره الباكستاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى محمد شهباز شريف بمناسبة انتخابه رئيسًا لوزراء باكستان الإسلامية، وادائه اليمين الدستورية.



وعبّر رئيس الوزراء عن تهانيه لنظيره الباكستاني بنيله الثقة من الجمعية الوطنية الباكستانية لقيادة الحكومة الجديدة، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح ولجمهورية وشعب باكستان المزيد من التطور والازدهار.. منوها بعمق ومتانة العلاقات الأخوية بين اليمن وباكستان والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.