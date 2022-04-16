أبرز ما جاء في لقاء الزُبيدي خلال استقباله وفدا من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية والسياسية بمحافظتي حضرموت وشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، امس، وفدا من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، والسياسية، بمحافظتي حضرموت وشبوة، يتقدمهم الشيخ عبدالله صالح الكثيري رئيس مرجعية حلف قبائل حضرموت بالوادي، والسيد أبوبكر السري نائب رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، والأستاذ محمد الحامد عضو مجلس الشورى، سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي، والشيخ حسن الجابري رئيس لجنة تنفيذ مخرجات حضرموت العام "حرو"، قائد الهبة الحضرمية الثانية.



وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس الزُبيدي بالوجهاء والشخصيات الاجتماعية والسياسية بمحافظتي حضرموت وشبوة، مشيدا بدورهم الفاعل في إنجاح مشاورات الرياض ودعم العملية السياسية التي تكللت بتشكيل المجلس الرئاسي.

وأشار الزُبيدي إلى أهمية دور المرجعيات القبلية والمجتمعية في إسناد قيادة المجلس الرئاسي المنبثق عن مشاورات الرياض، مشددا في السياق على أهمية توحيد الصفوف والتلاحم والتقارب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ شعبنا.

ونوّه الزُبيدي بأن الاصطفاف الوطني الجنوبي يمثل نموذجا ناجحا لاصطفاف أوسع في إطار الجبهة الواحدة لمواجهة مليشيات الحوثي التي تواصل صلفها وتعنتها، ضاربة بكل مبادرات السلام عرض الحائط.

من جانبهم، قدّم الوجهاء والشخصيات الاجتماعية والسياسية من أبناء حضرموت وشبوة، التهاني والتبريكات للرئيس القائد بمناسبة نجاح مشاورات الرياض وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدين وقوفهم خلف قيادة المجلس ودعمهم ومساندتهم لكل الخطوات التي ستتخذها القيادة في سبيل إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

حضر اللقاء علي الكثيري عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، المتحدث الرسمي للمجلس، والعميد سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت.