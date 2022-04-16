افتتاح المحجر البيطري والنباتي لميناء المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية المهندس أمين باقادر، ، محجر ميناء المخا البيطري والنباتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتفعيل الميناء.



وخلال الافتتاح أكد وكيل الوزارة أن هذا المشروع يمثل الخط الأول للدفاع عن الثروة الحيوانية والنباتية .. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تدريب وتأهيل الكادر العامل في هذا المحجر بأحدث الوسائل التدريبية للقيام بمهامه وبما يضمن نجاح المشروع في الحفاظ على صحة المستهلكين.

من جانبه أكد مدير ميناء المخا الدكتور عبدالملك الشرعبي أن المحجر الذي يتم اليوم تشغيل المرحلة الأولى سيعمل على استيعاب كل المواشي القادمة عبر الساحل الغربي من القرن الأفريقي وإخضاعها للفحوصات والرقابة البيطرية والإشراف الفني والإفراج عنها بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض المنقولة عبر القارات وخصوصا الحميات التي تصيب المواشي.