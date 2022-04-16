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بلادنا تعبر عن تضامنها مع جنوب أفريقيا جراء الفيضانات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، برقية الى نضيره في جنوب افريقيا السيدة ناليدي باندور، عبر فيها عن تضامن الجمهورية اليمنية حكومة وشعبا مع جنوب أفريقيا جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة دوربان وما نتج عنها من وفيات واصابات ومفقودين.

وقال " نشاطر الشعب الجنوب أفريقي ألم هذه المأساة".. معربا لمعاليها ولأسر المتوفين وللحكومة والشعب الجنوب أفريقي باسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلًا المولى عز وجل ان يكتب الشفاء العاجل لجميع المصابين والنجاة للمفقودين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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