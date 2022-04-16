شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادة قوات الشرطة العسكرية تنظّم أمسية بعنوان "وحدة الصف طريق النصر" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نظّمت قيادة قوات الشرطة العسكرية، اليوم، أمسية بمحافظة مأرب، لجميع فروعها بالمحافظات تحت عنوان "وحدة الصف طريق النصر والبناء".



ورحب رئيس أركان قوات الشرطة العسكرية العميد محمد طواف، في كلمته، بالحاضرين مهنئا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.. ناقلاً لهم تحيات وتقدير وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة..مؤكداً التزام قوات الشرطة العسكرية بالولاء لله ثم الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

ومن جانبه، أشاد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، بالجهود التي تقوم بها قوات الشرطة العسكرية في جانب الضبط العسكري داخل القوات المسلحة، وتأدية مهامها على أكمل وجه..مؤكداً أهمّية الدور الذي تقوم به من أجل البناء الصحيح للقوات المسلحة في ظل معركة الخلاص من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.