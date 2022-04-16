مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية في عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 86 طنًا و670 كيلو غرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 4,860 فردا.



ووزع المركز ، 34 طنًا و240 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 1,920 فردًا، و 6,000 كرتون من التمور للفئات الأكثر احتياجًا بمديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 36,000 فرد، و 8,000 كرتون من التمور للفئات الأكثر احتياجًا بمديريتي كريتر وخور مكسر في محافظة عدن، استفاد منها 48,000 فردا.

واشار المركز الى ان ذلك التوزيع يأتي ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي يُنفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة.