عدن.. شركة النفط تعلن تخفيض أسعار الوقود إثر تحسن صرف الريال اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الجمعة، تخفيض أسعار المشتقات النفطية بعد تحسن سعر صرف الريال اليمني.



وقالت الشركة في منشور على صفحتها بـ"فيسبوك" إنها "قررت تخفيض أسعار الوقود بدءا من مساء اليوم الجمعة، التزاما بتوجيهات الإدارة العامة للشركة".



وينص قرار الشركة "على خفض سعر بيع الوقود بألف ريال للتر الواحد، أي ما يعادل 20 ألف ريال للدبة سعة (20 لتر)".



وأشارت شركة النفط إلى أن "هناك نوايا لتخفيضات أكبر في الأسعار، مع استمرار تحسن أسعار الصرف، خلال الأيام المقبلة".



وأوضحت أن مدير عام شركة النفط بعدن "يبذل جهودا حثيثة لتموين السوق المحلية بالوقود وبأسعار مناسبة وذلك من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المختصة للتعجيل بقرار خفض سعر المشتقات النفطية".

