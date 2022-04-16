"السفر ممنوع دون تصريح".. اجراءات حوثية ضد النساء في مناطق سيطرتها

المنامة - ياسر ابراهيم - شددت مليشيا الحوثي من اجراءاتها ضد المرأة اليمنية، وتقييد حريتها، وذلك في إطار ممارستها القمعية ضد المرأة في مناطق سيطرتها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، وثيقة تفيد بإجبار مليشيا الحوثي شركات النقل بتعبئة استمارة للنساء المسافرات تفيد موافقة ولي أمرها على السفر.

وأكد الناشطون أن هذه الاجراءات الحوثية ضد تقييد حرية المرأة الشخصية، يؤكد تطابق سلوكها مع سلوك طالبان في أفغانستان، وغيرها من الجماعات الإرهابية.

يأتي هذا في ظل تزايد معاناة النساء في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية. حيث وثق مركز حقوقي شهر آذار/مارس المنصرم، 1395 انتهاكًا حوثيًا بحق النساء في صنعاء خلال 2021م.